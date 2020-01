Alonso Urrutia, Ana Lagner y Néstor Jiménez

La política exterior mexicana es ejemplar porque está sustentada en principios magistrales , reivindicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es lo más acertado que puede haber: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo, la solución pacífica de las controversias, respeto a los derechos humanos .

Durante el encuentro que sostuvo con el cuerpo diplomático en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal se jactó de que nuestra política exterior es algo reconocido en todas partes. Ya de nuevo empiezan a hablar de que México, como se decía antes, es el hermano mayor en el caso de la América Latina y del Caribe .

Paralelamente, dijo, con Estados Unidos se mantiene una relación respetuosa a pesar de que ésta ha sido históricamente muy difícil y compleja. Sin embargo, estimó que bajo su administración se ha sostenido una muy buena relación , en parte, destacó, por el trabajo realizado por la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena.

Ante decenas de embajadores y cónsules reivindicó el desempeño del canciller Marcelo Ebrard, quien lo ha representado muy bien en todos los foros y lo seguirá haciendo en virtud de que, reconoció, no me gusta viajar mucho, no necesito hacerlo, tengo una muy buena representación .