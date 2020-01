U

n año atrás, por estas fechas, en las estaciones de servicio se veían larguísimas filas de iracundos consumidores en busca de gasolina y otros carburantes, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pusiera en marcha su plan anti -huachicol para combatir ese boyante negocio que permitió (cuando menos en los sexenios de Fox, Calderón y Peña, con impunidad absoluta) amasar exorbitantes fortunas –con cargo al erario nacional– al crimen organizado, dentro y fuera del gobierno.

Por aquellos ayeres panistas y priístas gritaban a coro que el citado plan era un atropello , que sólo afectaría a los consumidores y estaba condenado al fracaso . Nada dijeron de lo que sintetizó el presidente López Obrador: “en 2018 se robaron a diario más de 600 pipas (de gasolina); ese es el dato, de 15 mil litros cada pipa, alrededor de 200 millones de pesos diarios; y no sólo del llamado huachicol (ordeña de ductos), sino de un plan que tiene vinculación dentro del gobierno y se apoya en un sistema de distribución de combustibles, porque no es fácil distribuir, vender 600 pipas de gasolina al día” (controladas por el capo Romero Deschamps por medio de una concesión de la ex paraestatal).

Y aquella vez López Obrador fue más allá: “los intereses creados, muy poderosos, que operaban desde el gobierno con la complicidad de Pemex, de donde se robaban a diario más de mil pipas de combustible, hoy están presionando, pensando que van a vencer. La administración encabezada por Enrique Peña Nieto hizo creer a todos que se robaban 60 mil millones de pesos de combustible al año vía la ordeña de ductos de Pemex, que eran los huachicoleros, y sólo era una farsa, porque en realidad se daba desde el gobierno, pues tenía toda la información del robo”.