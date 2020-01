T

enía Vicente Fox varios meses de injuriar al presidente López Obrador un día y otro también. De repente calló. Inclusive fue uno de los convocantes a dos marchas contra su gobierno, que no tuvieron éxito. Su animadversión data de 2000, cuando ambos resultaron electos, uno como presidente y el otro como jefe de Gobierno. Chocaron. Fox estuvo atrás del famoso compló por el que fue destituido López Obrador, aunque la presión internacional lo arredró y metió reversa. También participó en la conspiración del fraude electoral que dio el triunfo a Felipe Calderón.Aunque hay un clamor popular para que Fox y Calderón sean llevados ante un juez por reales o presuntos delitos que se les atribuyen, López Obrador ha optado por perdonar, no hacer olas, lo que le ha valido no pocas críticas. Lo que no puede hacer es obstruir la aplicación de la ley, si hay denuncias.

Van sobre Marta Sahagún

Fox y Calderón fueron jefes de Genaro García Luna. Se presume que una de sus líneas de defensa será declarar ante el juez que sólo acató ordenes. Los secretarios que integran el gabinete presidencial eso son, simples secretarios, a los que el primer mandatario puede nombrar o remover libremente. Es astuta, hasta cierto punto, la defensa. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos han fincado cargos a García Luna que pudieron no ser ordenados por el presidente. Y probablemente tengan pruebas. Es ahí donde se hace endeble la posición de Fox y Calderón. No saben, por ejemplo, si la DEA o la FBI ya les integraron expedientes que pueden abrir en cualquier momento. Para empeorar la situación de Fox, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que existe una denuncia en contra de la organización religiosa Legionarios de Cristo. Su vínculo con Marta Sahagún, esposa del ex presidente, está siendo investigada. Como es sabido, Marta fue protectora y promotora de Marcial Maciel, cuyos delitos lo han hecho rodar por las escaleras del templo. La organización de Marta, cómo olvidarlo, se llama Vamos México, y ha manejado centenares de millones de pesos. Santigo Nieto dijo también que existen indagatorias contra seis organizaciones más, vinculadas a García Luna.

El hermano mayor