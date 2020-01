Pide preservar y apoyar la Casa del Poeta

ago extensiva mi preocupación por el futuro de la Casa del Poeta, ubicada en la calle Álvaro Obregón de la colonia Roma. Hoy, como lo he hecho muchas veces desde 1998 en mi calidad de activista y comunicador, acudí a dicho recinto cultural a solicitar el apartado de un espacio para presentar un libro.

Para mi sorpresa, me dijeron que no me lo podían reservar porque faltan definiciones por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Hago votos por que se preserve el lugar y se le otorguen los apoyos que requiere tan importante espacio, no comercial y muy bello y digno.

Durante 22 años hemos impartido ahí innumerables conferencias de prensa sobre derechos sexuales y reproductivos, con el GIRE, también sobre control del tabaco y salud alimentaria, con Salud Justa y con Códice.

También hemos presentado varios libros como ahora pretendemos. La atención de todo el personal ha sido siempre muy fina y profesional. Cuidemos nuestros espacios de cultura popular y más tratándose de la huella del poeta Ramón López Velarde.

Eduardo del Castillo V., director de Códice

Felicita a La Jornada por reportes sobre Haití

Felicito y agradezco a La Jornada por los magníficos reportajes de Blanche Petrich sobre la conmocionada situación de Haití.

¿Quién se acuerda de este burlado país nuestroamericano , primero en haber logrado su independencia? Con estos magníficos reportajes nuestro periódico hace visible lo invisibilizado. Felicitaciones personales a la autora.

Manuel de Jesús Corral Corral, doctor en estudios latinoamericanos

Más sugerencias de nombres para refinería

En El Correo Ilustrado del 2 de enero, un grupo de personas muy bien informadas sobre la soberanía energética de México propuso que la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, lleve el nombre de ese gran patriota que fue Francisco J. Múgica, quien junto con otro patriota, Lázaro Cárdenas del Río, defendió la industria petrolera, ambos de izquierda y comprometidos con el pueblo de nuestro país.

Tienen razón al elegir al general Múgica para que la nueva refinería lleve su nombre, pero en lo personal, también propongo a Salvador Alvarado, quien fue gobernador de Yucatán, combatió a los esclavistas dueños de fincas, propietarios de vidas y del destino de campesinos mayas, dueños también de las mujeres, a quienes obligaban a tener sexo con el patrón (derecho de pernada) y a los que Salvador Alvarado bautizó como la casta divina.

Salvador Alvarado les expropió las tierras y se las devolvió a los campesinos mayas; impidió que Yucatán se independizara de la República, reformó la educación para hacerla más accesible al pueblo y la hizo científica y laica.