Marco Terruggi

Página/12

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de enero de 2020, p. 23

Caracas. Cuando Juan Guaidó ingresó al patio de la Asamblea Nacional (AN) corrió junto a otros diputados para intentar agarrar a Luis Parra, quien se dirigía hacia el despacho de la presidencia legislativa. Parra, electo presidente de la AN el domingo pasado, había terminado la sesión unos minutos antes y salido del hemiciclo. Guaidó, quien reivindica la presidencia de la AN, ingresó minutos después al mismo hemiciclo para comenzar la sesión que afirmó presidir.

El martes en la mañana fue así un escenario de toma de trinchera en el Palacio Legislativo. Se trató del primer día de sesión luego de la elección de una nueva junta directiva el domingo que dejó por fuera a Guaidó, quien ocupaba el cargo de presidente de la AN desde el 5 de enero de 2019.

Guaidó no reconoció haber perdido la presidencia ante otra lista encabezada por otro sector de la oposición que contó con los votos de los diputados del chavismo, y afirmó ese mismo domingo, desde la sede de un periódico opositor, seguir siendo el presidente de la AN. No de otra, sino de la misma presidida por Parra.

El argumento de Guaidó fue que le habían impedido el ingreso a la sesión del domingo. Esa denuncia quedó desmentida por varios videos que circularon mostrando cómo era autorizado a ingresar, pero se negaba, alegando que sólo entraría si permitían dejar ingresar a un diputado inhabilitado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Su objetivo era, afirmaron diputados del chavismo, de la lista de Parra, generar un hecho mediático en vista de que no tenía los números suficientes para mantener la presidencia debido a que varios diputados que debían apoyarlo finalmente le dieron la espalda para la votación.

El día martes fue entonces el escenario esperado donde tanto Parra como Guaidó habían anunciado que irían al Palacio Legislativo a sesionar. Las especulaciones acerca de qué podría pasar eran muchas, aunque desde tempranas horas de la mañana se supo que no habría, nuevamente, impedimento para el ingreso de Guaidó y quienes lo respaldan políticamente.