Miércoles 8 de enero de 2020, p. 22

Kermán. Al menos 56 personas murieron y más de 200 resultaron heridas por una estampida durante en el multitudinario entierro del general Qasem Soleimani en esta ciudad, reportó Pirhossein Koulivand, jefe de los servicios médicos de emergencia de Irán.

No había información sobre qué provocó la estampida, pero el ministro de Salud, Said Namak, fue encomendado para atender esta tragedia. Videos publicados en redes sociales mostraban el caos en las calles con los muertos ahí tendidos y sobrevivientes pidiendo ayuda a gritos. El funeral fue pospuesto por las autoridades, aunque no dieron una nueva fecha.