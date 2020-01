En la conferencia de prensa, Delmar Saavedra, acompañado de funcionarios de la PGJ, informó que por el caso del reo Rafael Vega Salas, acusado de secuestro, quien escapó del reclusorio de Tula disfrazado de mujer la tarde del 26 de diciembre, tanto el director de esa prisión, Juan Carlos Hernández Delgadillo, como algunos custodios están bajo investigación .

Con el argumento de que no podía dar detalles para no entorpecer la investigación, no confirmó si Hernández Delgadillo sigue en funciones como alcaide o fue separado del cargo. Mientras, sigue la búsqueda de Rafael Vega tanto en Hidalgo como en otras entidades.