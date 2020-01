La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de enero de 2020, p. 27

Tijuana, BC., El chef español Felipe Antonio Díaz Zamora fue asesinado a balazos y su cuerpo localizado en un camino vecinal de terracería, entre un cerco de malla y un vehículo encendido, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ariadna Martínez Magaña, esposa de Díaz Zamora, acudió al Servicio Médico Forense a reconocer el cuerpo; dijo desconocer el móvil del crimen y no descartó la posibilidad de solicitar a las autoridades protección para ella y su familia. Demandó que se haga justicia porque no sólo pueden atentar contra nosotros, sino contra cualquiera .

Indicó que el cadáver de su cónyuge, de 43 años de edad, fue encontrado frente a una vivienda que recientemente habían adquirido y a donde planeaban mudarse.

Mencionó que no hubo amenazas ni agresiones previas contra el chef, con quien procreó cuatro hijos, de siete, nueve, 11 y 13 años, las mayores nacidas en España y los dos menores en Tijuana.

Martínez Magaña comentó que no han decidido si el cuerpo de su esposo se quedará en México, porque su familia, que exige justicia, quiere trasladarlo a España, pero ella desea que permanezca en Tijuana, donde residió durante nueve años.