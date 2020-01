Ana Lilia Jiménez Sandoval, integrante del colectivo, dijo que de la reunión se derivaron compromisos para trabajar en 2020. Uno de los más relevantes es destinar el presupuesto necesario para iniciar la construcción del panteón ministerial en el municipio de Nogales. La finalidad es contar con un espacio ordenado para los cuerpos no identificados localizados en fosas clandestinas.

La reunión, que duró dos horas, se realizó en el palacio municipal de Orizaba y en ella participó Aracely Salcedo Jiménez, del Colectivo de Familiares de Desaparecidos de Córdoba-Orizaba. El 3 de diciembre, recordaron, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, del partido Morena, condicionó una audiencia con las familias de 15 personas desaparecidas a que no estuviera la acompañante del caso, Aracely Salcedo.

Jiménez Sandoval relató que la fiscal Martha Lilia Pérez ofreció algunos avances de las investigaciones de los 15 desaparecidos en Ixtaczoquitlán en 2019, en diferentes actos, aunque no se pueden hacer públicos por la naturaleza del caso .

Salcedo Jiménez relató que un día después de que el gobernador Cuitláhuac García abandonó la reunión, se encontró con Alejandro Encinas en la Ciudad de México y le dio a conocer los hechos. El funcionario escuchó los planteamientos y me dijo que no estaba de acuerdo con desacreditar la causa del colectivo que encabezo, como lo hizo la gente de Política Regional, y dijo que iba a reunirse con nosotros .

La vocera del colectivo reprochó: No entiendo por qué las autoridades estatales no tienen apertura para dialogar, no tienen tiempo y ni siquiera se dignan a firmarnos un oficio de recibido, cuando las autoridades federales se han sentado con nosotros en mesas de trabajo para la construcción de iniciativas .