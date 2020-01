▲ Pieza integrante de Welcome to Lipstick, de Maya Goded, capturada en la zona de tolerancia de Tamaulipas. Foto cortesía del Centro de la Imagen

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de enero de 2020, p. 5

Los universos femeninos más diversos y punzantes se abordan en las exposiciones Carnival Strippers, de Susan Meiselas; The Ballad of Sexual Dependency, de Nan Goldin; Welcome to Lipstick, de Maya Goded; Piezas interferidas. Días de artista, días de musa, de María Eugenia Chellet; On Abortion, de Laia Abril, y Anatomía: aventuras gráficas de una feminista urbana, de Ana Barreto.

Las obras se exhiben en el Centro de la Imagen como parte del Festival Internacional de Fotografía FotoMéxico, que en su tercera edición lleva el título de Mujeres. Como parte del festival también se inauguró la muestra Sol negro, que reúne la obra de 12 artistas de América Latina perteneciente a la colección de Anna Gamazo de Abelló, una de las coleccionistas más relevantes de fotografía latinoamericana y creadora de la Fundación Humanitaria AGH.

En ocasión de la ceremonia de inauguración de la muestra, la directora del Centro de la Imagen, Elena Navarro, comentó que el Festival Internacional de Fotografía FotoMéxico, Mujeres, “es una plataforma que busca promover la investigación y la producción de las prácticas fotografías en el ámbito nacional e internacional, en el que nos interesa abordar temáticas que aporten a la discusión y a la construcción de lo social.