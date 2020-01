E

n 1931 F. L. Allen escribió Only Yesterday. Hablaba de un país que ya no existía: los pujantes años 20: todo había cambiado en un santiamén. Un millón de nostálgicos estadunidenses compraron ese libro, hoy olvidado. Los últimos meses de 2019 están tan distantes y son tan extraños a los primeros años de la década de 2010, como los primeros años de la década de 1930 respecto de los años 20 (véase The Guardian, 22/12/19).

En 2010 los gringos debatían si el gobierno de Obama significaba el camino a una sociedad posracial . Hoy Trump refiere a los supremacistas blancos como gente muy buena , idea compartida por cientos de miles en los países desarrollados : no existía esa perversión social en grado tan extremo compartida por tantos.

2010 parece un país extraño, más tranquilo, más seguro, más estable que la avalancha de violencia que domina al presente. 2008 y 2009 fue el punto de quiebre: la desigualdad social histórica enloqueció, la divergencia en los niveles de vida conforman hoy dos mundos sideralmente alejados y diferentes.

Iniciamos la tercera década del siglo XXI. Se advierte una oscura incertidumbre, pero también tendencias en curso flotan con aires apocalípticos. Estados Unidos tiene un aviso ominoso: sus elecciones de noviembre próximo; y la gestión que China haga de sus crisis internas, o el rumbo que tome la Unión Europea bajo una reciente nueva administración con el Brexit en acto, no vienen muy atrás.

La historia será muy distinta si Trump sale victorioso o si gana Bernie Sanders o Elizabeth Warren (están avanzando). Un segundo mandato de Trump producirá caos en el planeta: puede escalar su conflicto con China a niveles escalofriantes para la economía mundo. China ha logrado en dos décadas lo que le llevó a EU y a otros países occidentales más de un siglo, y eso resulta intolerable por lo que augura como futuro.Un conflicto que aparece como comercial, pero cuya dimensión tecnológica es mil veces más importante, pondrá en jaque al planeta. Podemos vivir crisis jamás vistas, especialmente por la intervención en esa confrontación de Rusia e India como aliados de China. El mundo sería arrastrado por esa debacle.

Hay muchas más amenazas. Occidente ha usado muy distintas varas de medir, pero en conjunto ha fracasado en evitar la carrera nuclear en la que entraron con toda su fuerza Corea del Norte, India e Israel. A la luz de ese fracaso, Turquía está intentando entrar en esa carrera y acaso convertirse en un nueva hegemonía de la región. Irán también está en esa carrera, de lo cual no es difícil prever la alta probabilidad de que también se sumen Arabia Saudita y Egipto. Derivadas de esa catastrófica situación habrá tensiones adicionales en el mundo… Trump ha iniciado el infierno en Medio Oriente.