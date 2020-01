Emir Olivares Alonso

Martes 7 de enero de 2020, p. 7

Para la nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, serán las víctimas el centro de la transformación de la instancia a su cargo, por lo que a partir de mediados de este mes iniciará una serie de reuniones con diferentes colectivos a fin de conocer sus preocupaciones y demandas.

De acuerdo con funcionarios de este organismo, se trata de un esfuerzo inédito, pues por primera vez en la historia de la CEAV su directiva da el primer paso para acercarse a las víctimas, a diferencia de lo que pasó en administraciones anteriores, donde eran los agraviados quienes debían acudir a tocar puertas .

Así, se tiene ya confirmado el intercambio con 73 colectivos de víctimas que iniciarán a partir del 17 de enero. Sin embargo, como La Jornada informó el fin de semana, algunos de estos encuentros se realizarán vía remota a través de videollamadas, lo que fue calificado por Valentina Peralta, de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, como un mensaje de frialdad y distancia de la nueva comisionada.