Resaltó que no puede responder tajantemente si la carretera será cerrada o no. “Imagínense, decir ‘se cancela’ una autopista que ya está por terminarse y entonces se queda ahí la obra, y si el dinero es público…”

Aclaró que primero serán recibidos por el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. Hicimos ese compromiso con los pobladores de Atenco. Ya han hablado con él, pero no están conformes, es decir, falta más información , refirió.

Insistió en que se tomó la decisión correcta al cancelar las obras del aeropuerto en Texcoco, y ofreció reunirse con pobladores de Atenco que reclaman cancelar la autopista Pirámides-Peñón, y dijo que se analiza si es viable detener esa obra. Si tienen la razón, se les va a dar, y si no, se argumentará por qué no , añadió.

El Presidente ofreció que dejará de llamarse Andrés Manuel si el aeropuerto de Santa Lucía no se concluye, como ha comprometido el Ejército, el 21 de marzo de 2022. Tengo esa seguridad porque esta institución es fundamental , dijo en referencia a las obras a cargo de militares.

–Pero hay que esperar a ver qué uso tiene, porque si ya está terminada o por terminarse, no se puede decir se cancela . No estoy diciendo con esto que no se pueda cancelar o que se vaya a hacer, lo que quiero es que se haga un análisis racional, porque somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.

Rehabilitación del AICM

Ayer, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, reiteró que se rehabilitan las salas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y estamos por resolver la utilización completa del aeropuerto de Toluca , para terminar lo más pronto posible con la saturación de la terminal capitalina.

Consideró que no debió iniciarse la terminal en Texcoco, no sólo porque se iba a hundir y era un barril sin fondo de recursos, sino porque además tendría que cerrarse la terminal en operaciones. Era un desastre eso .