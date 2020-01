Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 7 de enero de 2020, p. 4

La corrupción en el sector salud no se presentó sólo en las compras de medicamentos, sino también en las fugas de los fármacos en los hospitales, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llamó a las enfermeras y enfermeros a denunciar las irregularidades que detecten en los nosocomios.

El mandatario encabezó ayer la conmemoración por el Día de las Enfermeras y los Enfermeros, celebrada en el centro vacacional del IMSS Oaxtepec, en el municipio de Yautepec, Morelos, donde reconoció que a pesar de que el derecho a la atención médica está plasmado en la Constitución, “en los hechos se quedó como letra muerta (…) por eso hemos decidido ahora apoyar, diría, como nunca, al sector salud”.

Ante unos 2 mil trabajadores del ramo de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del sistema nacional DIF, de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como Petróleos Mexicanos, el jefe del Ejecutivo federal apuntó que un paso importante en esta vía fue la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituye al Seguro Popular. Con el nuevo sistema, puntualizó, no es necesario que una persona esté afiliada para ser atendida en un centro de salud.