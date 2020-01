Enrique Méndez

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a la banca comercial le ha faltado dimensión social , ya que se ocupó sólo de otorgar servicios donde está el mercado, donde considera que tienen clientes, porque prevalece el negocio, lo mercantil , y anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional construirá las sucursales del Banco del Bienestar que, después de consolidarse como institución, podría otorgar servicios financieros, de ahorro e incluso captar remesas.

No hay inclusión financiera. Hay mucho atraso , lamentó, y agegó que el pasado jueves las fuerzas armadas, que me están ayudando, reforzando y apuntalando , le informaron que ya iniciaron la construcción de dos de las 2 mil 700 sucursales del banco que se abrirán en dos años. También explicó que serán militares los que realicen el traslado de los apoyos sociales, porque hay zonas donde empresas de traslado de valores no quieren ir .

Refirió que la meta es construir un promedio de 100 sucursales al mes, y que ya se inició el proceso de conseguir terrenos de al menos una hectárea, porque no sólo se instalará la sede de cada banco, sino también una escuela, un centro de salud y una unidad deportiva.

El Presidente afirmó que el propósito inicial del Banco de Bienestar no es otorgar servicios y realizar operaciones de la banca comercial, pero sí expresó que se decidió constituirlo y a lo mejor ampliar su objetivo, porque la banca comercial no ha cumplido .

En ese punto expresó que de los casi 2 mil 500 municipios del país, sólo hay sucursales bancarias en aproximadamente mil, y en este caso en las cabeceras municipales, lo que constituye un problema para la entrega de los apoyos sociales en entidades como Chiapas, Oaxaca o Veracruz .