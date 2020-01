Lo anterior dio pie al mandatario para subrayar la poca dimensión social de la banca privada que opera en el país –mayoritariamente de capital extranjero–; no ha cumplido , porque su presencia sólo se da donde hay mercado, donde ellos consideran que tienen clientes, porque prevalece el negocio, lo mercantil. Claro, esa es su función, pero en esta nueva etapa se tiene que pensar de otra forma. No es posible que durante tanto tiempo no se tengan los servicios bancarios en el país. Es un gran atraso .

López Obrador explicó que estamos enfrentando el problema de que se dispersen los fondos, pero en estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y otros tienen que ir a cobrar, a recibir sus ayudas, sus apoyos a sucursales bancarias que están a tres horas o a cuatro horas de donde viven. Tienen que ir, si son adultos mayores, con un acompañante; un discapacitado también, con un acompañante. Muchas veces llegan y no hay dinero en la sucursal. Estamos muy mal también en esto. El neoliberalismo dejó un gran rezago, no hay inclusión financiera. Existen bancos en las ciudades nada más, en el medio rural no hay ni en municipios del país, en la mayoría de los municipios del país no hay sucursales bancarias .

De ahí la necesidad de fortalecer el Banco del Bienestar con las primeras 2 mil 700 sucursales. Las primeras mil 300, tanto la construcción como el equipamiento, van a significar una inversión de 5 mil millones de pesos este año y otros 5 mil el próximo. Tenemos que hacer como 100 al mes. Esto es una buena noticia para los de Amatán, que ahora que fui no tenían forma de cobrar sus apoyos y hacer alguna operación, algún trámite, porque no hay ninguna sucursal bancaria, y es cabecera municipal Amatán, Chiapas .

López Obrador también informó que se creó la empresa Internet para Todos, filial de la Comisión Federal de Electricidad. Ya se tiene el permiso, sin fines de lucro, para dar el servicio en todo el territorio nacional. Y las sucursales del Banco del Bienestar, desde luego, van a tener Internet, no sólo la sucursal, sino ya el municipio .

Las rebanadas del pastel

Concluido el gustado Lupe-Reyes, México SA reinicia actividades. Bienvenidos a la realidad y a echarle ganas. Feliz 2020.

