E

l presidente López Obrador se comprometió a cambiarse el nombre si no termina a tiempo el aeropuerto de Santa Lucía. Me dejo de llamar Andrés Manuel si no terminamos el 21 de marzo de 2022 , dijo. Es una apuesta, por un lado innecesaria, y por otro, riesgosa. El mundo, con México en primera línea por ser productor/exportador de petróleo, está entrando en una crisis por el enfrentamiento de Estados Unidos con el eje Irán-Irak. En ese tipo de conflictos se conoce la fecha en que comienzan pero no cuando terminarán y qué efectos tendrán. Trato de entender la sicología de Andrés Manuel. Es un hombre que está convencido de que la fe y la voluntad pueden hacer cosas aparentemente imposibles. Es su experiencia personal. Se repuso de dos derrotas electorales para ganar finalmente la Presidencia. Un riesgo –son varios– es que el precio de la gasolina de importación suba a tal nivel que drene los recursos financieros del gobierno. En fin. Ya lo dijo. Esperamos que no cambie de onomástico.

La súper pensión

José Ángel Gurría cobró 1 millón 333 mil pesos por concepto de pensión vitalicia el año 2019. Pasaría al libro de récord Guinness como el pensionado más joven que ha conocido la historia de la humanidad. Gurría comenzó a cobrar su jubilación cuando tenía 43 años de edad y desde entonces gravita sobre el presupuesto de Nacional Financiera, es decir, de los contribuyentes. Su pensión especial vitalicia por retiro fue autorizada el 14 de abril de 1994 por el entonces director general de Nafin, Arturo Ortiz Hidalgo, en plena crisis económica. Actualmente es el secretario general de la OCDE, donde recibe un sueldazo.

Sube el petróleo pero….

Pemex cotizó ayer su mezcla de exportación en 59.35 el barril, después de registrar una alza el viernes. Otro enero, pero de 2016, había caído a 23.90. La economía nacional se vino abajo, oportunidad que fue aprovechada por el priísmo para pedir dinero prestado a manos llenas y duplicar la deuda nacional. Es una buena noticia el incremento de ayer, aparentemente. Porque tal vez hará que suba el precio de la gasolina. Ayer no registró ningún cambio, ni en México ni en Estados Unidos. Sin embargo, la experiencia demuestra que tanto la gasolina como el gas y los derivados del petróleo en general siguen el precio del petróleo.

Resiste el Amlopeso

El peso mexicano – Amlopeso– se apreció ayer lunes, mientras el dólar operó presionado y la bolsa retrocedió, de acuerdo a Reuters. La moneda cotizaba en 18.84 por dólar a las 15.20 horas local con una ganancia de 0.38 por ciento, frente a 18.91 del precio del viernes.