Marco Teruggi

Página/12

Periódico La Jornada

Martes 7 de enero de 2020, p. 21

Caracas. Nadie dio un paso atrás en Venezuela. Luis Parra, electo el domingo como nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN), dio una rueda de prensa donde ratificó su victoria con 81 votos del total de los 150 diputados presentes, difundió un video de su entrada al despacho presidencial del Palacio Legislativo, y afirmó que sesionará este martes por la mañana.

Juan Guaidó, por su parte, volvió a señalar que la elección de Parra fue fraudulenta, que él es quien preside la AN como fue decidido en la sesión que se dio el domingo en la noche en la sede de un periódico, que no existen dos AN sino una sola: la que preside. Anunció que este martes sesionará en las instalaciones del Palacio Legislativo.

Las declaraciones de Parra y Guaidó ratificaron el escenario ocurrido durante la jornada del domingo, cuando Guaidó perdió la presidencia de la AN y convocó a conformar otra que, según afirmó, sería la única y auténtica.

La cristalización discursiva tuvo sus correlatos internacionales. Parra fue reconocido como presidente legítimo de la AN por gobiernos como el de Rusia. Guaidó fue nuevamente reconocido por varios de quienes que lo apoyaron desde su autoproclamación presidencial el pasado 23 de enero, como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y países del Grupo de Lima.

El respaldo estadunidense a Guaidó ratificándolo como presidente del Legislativo y presidente encargado, fue dado a través de diferentes actores, como el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo, el director de la USAID [Agencia Estadunidense para el Desarrollo Internacional], Mark Green, y el encargado de la operación Venezuela, Elliott Abrams, quien calificó los sucesos como una victoria política de Guaidó.

Este último destacó que sólo existe una AN, aquella presidida por Guaidó, y destacó un elemento central: el desconocimiento que harán de toda elección que sea convocada por el gobierno de Nicolás Maduro.

Las palabras de Abrams sobre la cuestión electoral anticiparon cómo será el próximo escenario de disputa electoral con las elecciones a la AN que tendrán lugar este año.

En efecto, como ha sido repetido desde el año pasado por Maduro, este 2020 estará enmarcado por las elecciones legislativas. Las últimas parlamentarias tuvieron lugar en 2015, dando la victoria a los sectores de oposición. Parra se refirió este lunes al próximo paso que darán en esa dirección desde la AN: la elección del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El actual escenario conformado después del domingo, ratificado por la administración de Donald Trump, ya permiten anticipar lo que podría suceder: el gobierno estadunidense y, en consecuencia, Guaidó, no reconocerán al nuevo CNE, a la convocatoria de las elecciones, a su realización y posterior resultado.