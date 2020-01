Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 7 de enero de 2020, p. 20

Buenos Aires. Ha regresado al escenario político el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien en 2005 por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner estaba a cargo de la causa que investigaba el cruento atentado contra la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA) en julio de 1994, y fue encontrado muerto en el baño de su departamento con una pistola en la mano y un disparo en la sien.

Nisman nunca resolvió el caso, por lo cual los familiares de las víctimas –85 en este caso– exigían una respuesta a esta larga causa, cuyo principal obstáculo es la injerencia de Estados Unidos e Israel, que al día siguiente del atentado decidieron que el culpable era el gobierno de Irán, sin prueba alguna hasta ahora.

Por esta razón la ex presidenta Cristina Fernández y su entonces canciller Héctor Timerman (qepd) lograron a finales de 2013 firmar un memorándum de entendimiento con las autoridades iraníes, a varios de cuyos funcionarios acusan Israel y Estados Unidos, para que pudieran viajar jueces y fiscales del caso AMIA para indagarlos en Teherán, con la presencia de un grupo de notables de todo el mundo, debido que Irán no tiene acuerdo de extradición.

Esto fue votado por el Congreso y apoyado por familiares de las víctimas y la derechista Delegación de Asociaciones Israelí-Argentina DAIA que luego, por órdenes de Israel, se opuso, acusando a la ex presidenta de querer favorecer a los iraníes.

En 2015 Nisman acusó de manera sorpresiva a la ex presidenta de firmar el acuerdo por temas comerciales y otros supuestos favores a Irán , cuyo Parlamento no llegó a aceptar el memorándum ante el ataque del gobierno israelí a esta solución. De hecho, no se logró dar un solo paso y por lo tanto nada podía ser considerado un delito.

El hecho es que Nisman presentó de manera apresurada una denuncia –al regresar de urgencia no se sabe llamado por quién a Argentina cuando estaba de vacaciones en Europa– contra la ex presidenta, el ex canciller, un ex diputado, dos dirigentes sociales y un militante de la comunidad árabe de este país.