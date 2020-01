Karla Torrijos

Martes 7 de enero de 2020, p. a12

Luego de la baja por lesión de Milton Caraglio, la salida de Martín Cauteruccio y el préstamo de Brayan Angulo a los Xolos de Tijuana, Cruz Azul buscará un nuevo delantero de cara al torneo Clausura 2020, confirmó ayer el director deportivo Jaime Ordiales.

La idea es redondear el plantel, trataremos de ir sumando a los jugadores que creamos son los más convenientes. Hay muchas situaciones que se dan para que llegue o no un jugador, y vamos a tratar de sumar ese delantero que necesitamos , indicó el directivo en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de La Noria.

Aunque rechazó dar los nombres de los delanteros que causan interés en el conjunto celeste, Ordiales reconoció que existen negociaciones por el atacante marfileño Aké Loba, con quien convivió el año pasado, cuando ambos formaban parte de los Gallos Blancos del Querétaro.

“Si no hemos hecho ninguna aclaración es porque está en negociaciones. Es un gran jugador, lo conozco personalmente, por eso Cruz Azul se ha fijado en él, pero no sólo es el jugador y el dinero, sino que intervienen los clubes y representantes. Es un elemento que tiene otras opciones y si se da, bienvenido, si no, estamos analizando la mejor opción.

La realidad es que quisiéramos que se hiciera, pero hay muchas situaciones para la contratación de un jugador. No me quiero adentrar más, es una opción buena y trataremos de seguir las negociaciones como lo hacemos con otros jugadores , indicó.

Asimismo, el directivo detalló que la búsqueda del nuevo delantero no se limita al futbol nacional, sino que también están observando a jugadores provenientes del extranjero.