radicionalmente, en materia de política exterior América Latina no ha sido una prioridad para los gobiernos de Estados Unidos, y menos aún para el de Donald Trump, ya que nuestro subcontinente raras veces ha encarnado verdaderos intereses estratégicos de ese país. En vista de la consigna America First proclamada por el presidente, la política hemisférica desarrollada por otros mandatarios estadunidenses simplemente parece ahora como una estrategia defensiva en materia de política exterior. Nuestra región no representa una prioridad para el gobierno de Trump, sino tal vez el defensivo.

Además de las evidentes asimetrías en materia de poder político y bienestar social, existen grandes diferencias entre las culturas políticas de las dos Américas, lo que ha convertido las relaciones intercontinentales en un terreno particularmente complicado. Para América Latina, los ejes políticos centrales son, precisamente, los temas que resultan determinantes para el presidente Trump (comercio, medio ambiente y migración), tanto frente a sus votantes como en lo que se refiere a su posicionamiento internacional. Por ello, es casi inevitable que haya un conflicto de intereses permanente en el hemisferio occidental. Pese a la retórica agresiva y racista de Trump, la política exterior concreta de Estados Unidos en la región está marcada por una continuidad respecto a las medidas bilaterales y multilaterales. Los modelos de desarrollo conservadores vigentes en muchos países de América Latina permiten, además, que Washington siga manteniendo un esquema tradicional de dominación.

Como se ha demostrado en la VIII Cumbre de las Américas celebrada en Lima, no han apoyado suficientemente las actividades de la OEA ni se fortaleció a la organización interamericana en sus esfuerzos orientados a la solución de conflictos. Podemos decir, entonces, que “la estrategia America First se orienta sobre todo a las relaciones bilaterales”. Es lógico entonces que el presidente Trump rechace importantes elementos observados en la política tradicional de Estados Unidos hacia América Latina, como la promoción de acuerdos de libre comercio, el apoyo a organizaciones multilaterales o el respaldo a procesos democráticos de la misma forma en que también lo ha hecho a escala mundial.