Activistas que han obtenido amparos para que puedan hacer un uso lúdico de la mariguana coinciden en que falta voluntad política para dar el paso definitivo en la despenalización de su consumo, mientras colectivos como Mariguana Liberación y Asociación Mexicana sobre el Estudio de la Cannabis consideraron necesario que se garantice el derecho al autoconsumo y que la siembra y cultivo se podría restringir para su venta a grandes empresas, no para autocultivo.

Sin embargo, dijo que si no pasan las cosas es porque en Palacio Nacional no lo han autorizado , y que en sus pláticas con senadores le han confirmado que por eso no ha avanzado la despenalización.

Aseguró que en el fondo se trata de una acción política, mediante una medida legal para quitarle al crimen organizado el poder económico que le da el control del mercado ilegal de esta droga: Esa es la gran pregunta, hasta qué momento vamos a estar en posibilidad de generar que la fortaleza esté del lado del Estado y no de la delincuencia, eso sólo va suceder cuando les arrebatemos la regulación de las drogas que hoy tienen gracias a la prohibición .

Al respecto, Leopoldo Rivera, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, dijo que la nueva legislación debe considerar una regulación justa e incluyente, además debe despenalizar la posesión simple, pero no sólo eso, tiene que haber un cultivo asociado sin fines de lucro, libre uso de variedades genéticas de semillas mexicanas, derecho al consumo sin registro de usuarios y poder gozar de espacios públicos para consumidores de manera responsable . Agregó que en los próximos días sembrarán de forma no clandestina la hierba en las jardineras frente al Senado.

Alfonso Jesús García Pérez, coordinador de la Federación de Organizaciones Civiles Mariguana Liberación, dijo que a pesar de que ya se realizaron discusiones en parlamento abierto insistirán que se abran otros foros para que tomen en cuenta sus peticiones.