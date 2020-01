De antemano se sabía que, independientemente de lo que en la Cámara de Representantes se decidiera, el presidente sería absuelto por el Senado. Pero el asunto se complicó debido a que Nancy Pelosi, lideresa de la Cámara de Representantes, se abstuvo de enviar al Senado el documento en el que se determina la culpabilidad del presidente, a sabiendas de que Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, lo ignoraría y sin mayor trámite absolvería al presidente. Hasta el momento de escribir estas notas nadie sabe a ciencia cierta cómo concluirá este asunto. Los republicanos continuarán insistiendo que el presidente no cometió delito alguno y que la investigación es un intento de los demócratas por revertir los resultados de la elección mediante la que Trump fue electo. A su vez, los demócratas tratarán de que el presidente llegue a la elección con un veredicto de culpable del que no haya sido exonerado por la negativa de la mayoría republicana a efectuar un juicio justo . Es el garlito que ambos partidos se plantean y en el que unos y otros confían en el veredicto de los electores.

asada la euforia por los festejos para recibir el nuevo año, después de la camaradería y los abrazos de felicitación por haber sorteado las vicisitudes del que termina, llegó la hora de intentar un diagnóstico sobre la ruta a seguir. Algunos temas son trascendentes y otros no tanto, pero no es difícil adivinar que, para quienes viven en Estados Unidos, destaca la crítica situación política que plantean las elecciones del próximo mes de noviembre en las que estarán en juego la Presidencia, la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, amén de un puñado de gubernaturas, y legislaturas estatales y locales. En este contexto, la incertidumbre sobre el juicio que se derive de las acusaciones en contra del presidente Trump, y el efecto que en más de un sentido tenga en su relección, marcará un hito en la historia del país. La pregunta obligada es la forma en que reaccionarán los electores a la audacia de los legisladores del partido demócrata al investigar y condenar al presidente por haber abusado del poder que la Constitución le otorga y su sistemática obstrucción en la investigación de ese delito.

En este contexto subyace otra de las grandes incógnitas con las que se inicia el año. La incertidumbre en torno a quien será el candidato demócrata a la presidencia. Los sondeos más recientes continúan favoreciendo a Joe Biden. Sin embargo, hay otros cuatro candidatos con grandes posibilidades de ganar esa candidatura en las elecciones primarias, cuya primera etapa se iniciará en la primera semana de febrero: Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg y Amy Klobuchar. El que continúa sorprendiendo, no sólo por su entereza, pasión, y consistencia en el mensaje es Bernie Sanders, quien además es quien recaudó la mayor cantidad de fondos con donaciones no mayores de 20 dólares. Si solamente de recaudación se tratara, el candidato por los demócratas sería Sanders. Pero la experiencia indica que, si bien el monto que los candidatos obtienen para financiar sus campañas es importante, no es el factor que en definitiva garantizará su elección. La combinación de otros factores, como su posición en temas sociales, económicos, de salud, de política exterior es lo que los electores tratan de descifrar para decidir por quién votar para derrotar a Trump.

A no dudarlo, hay frustración por las arbitrariedades y equivocaciones del presidente, pero no se puede perder de vista que una de las explicaciones de su llegada al poder y de la implosión de la democracia es el resultado de los errores que cometieron algunos de quienes hoy lo antagonizan. Para coartar la prolongación de su mandato es necesario que, a más de editoriales, los demócratas se organicen a lo largo y ancho del país, lo recorran y expliquen el deber ser de la democracia. Es una fórmula que no suele fallar, según cuentan los que saben de esos asuntos.