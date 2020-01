Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Lunes 6 de enero de 2020, p. 6

Una investigación en los archivos del muralista Fermín Revueltas (1901-1935) lo revela como fotógrafo de vanguardia, a la altura de Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), la gran figura en México en ese campo en la primera mitad del siglo XX.

Así lo considera el curador Ernesto Peñaloza, quien preparó la exposición Mecánica de luz, que se presenta en la Academia de San Carlos, una iniciativa del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con la Facultad de Artes y Diseño y la familia Revueltas Valle.

La muestra da a conocer, por primera vez, una selección de 108 fotografías captadas por el joven Revueltas, cuya potente visión estética revela una nueva contribución al arte mexicano de la época , explica Peñaloza en entrevista con La Jornada.

Las imágenes de Fermín Revueltas, añade el especialista, se insertan en el contexto de movimientos de vanguardia posrevolucionarios como el estridentismo y, sin duda, se deben considerar parte del surgimiento de lo que se conoce como fotografía moderna mexicana.

Fermín Revueltas murió a los 35 años, luego de una prolífica producción de dibujos, bocetos, pinturas de caballete, acuarelas, vitrales y, sobre todo, murales. Su viuda, Ignacia Estrada, se encargó de cuidar el legado, que en la actualidad está en manos de sus nietos.

Espíritu futurista, inquietud estridentista

El acervo consta de un archivo documental con materiales impresos, recortes de periódicos, invitaciones, así como óleos, proyectos para murales y vitrales, y 576 imágenes fotográficas que durante muchos años se pensó eran sólo auxiliares de su oficio de pintor.

Pero en su obra fotográfica, añade Peñaloza, “Fermín juega a capturar el movimiento, muy en el espíritu de los futuristas, o en las inquietudes de los estridentistas de México; es un caso único en la fotografía de esa época.