Ahora, a más de 30 años de iniciado ese trayecto, nos vemos obligados a hacer un recuento. No sólo de la gran transformación globalizadora, condensada en el libre comercio casi incondicional, sino de la propia democracia plural implantada tortuosamente, pero al fin confirmada por la alternancia por partida doble que marcara el arranque del nuevo milenio.

La Cuarta Transformación (4T) proclamada, ¿decretada? por Morena y su máximo dirigente, ahora investido de jefe del Ejecutivo, reclama de esfuerzos consistentes en la retórica y el discurso. No sólo para gestar una nueva pedagogía y aprender la virtud de conocer el tiempo, sino para ofrecerle a la sociedad en su conjunto un diseño institucional que dé contenido y perspectiva a su ambiciosa oferta de cambio político y social.

La insistencia del Presidente en el sentido de que ya no es lo mismo y no somos iguales no es suficiente y lo será cada vez menos a medida que la ciudadanía y sus hijos hayan de pasar el trago amargo de la penuria laboral o fiscal. De austeridad no se come y, de exagerarse en el tiempo y el ingreso disponible, puede más bien acrecer la penuria.

La visión localista que, al parecer, inspira a algunos de sus militantes más comprometidos no contribuye a ampliar y enriquecer el panorama nacional y la perspectiva de su economía política. El dirigente, ahora Presidente de la República, tiene que ir pronto más allá de los laberintos jurídicos y conceptuales a que apelan los encargados del honor y la justicia dentro de las filas del partido en el gobierno y abocarse a la ingrata, pero indispensable y crucial tarea de formar un partido de masas, incluyente y dotadode un programa histórico, a pesar del tiempo nublado que se ha apoderado del mundo y de nosotros.

No se trata de competir en la triste carrera de los malos augurios. De lo que se trata es de darle a las proclamas un sentido de urgencia bañado de sentido de realidad. Sin esta combinatoria corremos el riesgo de caer víctimas de más de una montonera.