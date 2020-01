Como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, convocó a diversas organizaciones civiles a dialogar en los próximos días para conocer sus preocupaciones y demandas, pero la propuesta de la funcionaria es hacerlo mediante videollamadas de 90 minutos de duración, y no en persona, lo que da un mensaje de frialdad y distancia .

El hecho de que Gómez convoque a las familias a realizar encuentros por videollamada, en vez de hacerlo en persona, muestra que no tiene mucha claridad sobre las víctimas y sus dinámicas operativas. Tal vez no lo hizo de forma mal intencionada, porque tener una visión académica o institucional te hace ser pragmático, pero estaría perdiendo la oportunidad de mirar a las personas de carne y hueso, escuchar su voz, estar cerca de ellas , enfatizó Peralta.

En una institución que sólo tuviera que registrar datos y números, sería viable, pero un organismo cuya encomienda es la atención integral a las víctimas no podría hacer su trabajo en una llamada de una hora y media desde una pantalla , señaló.