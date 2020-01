El especialista reconoció aciertos en la gestión de Ebrard; sin embargo, la curva de aprendizaje ha sido muy prolongada.

Sobre la relación con Estados Unidos, ha sido francamente fallida , en particular la política migratoria pues, a decir de Rosales, estamos exactamente igual que como estábamos con la anterior administración .

Por lo que se refiere al principio de no intervención, opinó que fue mal entendido y aplicado. Por ejemplo, consideró que México no debió calificar lo ocurrido en Bolivia, pues ello no deja claro si es no intervención o sí intervención o intervención selectiva .

Para el internacionalista, a la administración le ganaron las filias, el discurso, esa intención de liderazgo de la izquierda latinoamericana .