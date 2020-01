E

n el barrio todo era de todos. Compartíamos por igual logros que fracasos, momentos de alegría o de amargura, rupturas y reconciliaciones, fiestas y duelos. De pronto, a punto de concluir el año, esa solidaridad disminuía. Aunque breve, el alejamiento tenía efectos muy negativos sobre la convivencia: las familias se distanciaban y cada una se veía en la necesidad de sobrellevar, valida de sus pobres recursos, una realidad amarga, llena de carencias, con la fe en el milagro como única esperanza.

I

Al igual que todos, soy hija de mi tiempo. Muchos de mis recuerdos conservan la luz y el ritmo de aquellos años en que, a finales de diciembre y principios de enero, el barrio se dividía en dos bandos irreconciliables, capaces de negarse ayuda, agredirse, ofenderse o retirarse la palabra. El motivo de esa querella –como sucede tantas veces– era la diversidad de creencias.

A la primera camarilla pertenecían los niños simpatizantes de Santa Claus: el gigantón vestido de rojo, mofletudo, corpulento y risueño que surcaba los cielos en un trineo jalado por veloces renos y lleno de juguetes. En el otro grupo, más numeroso, estábamos quienes les escribíamos cartitas a los Santos Reyes. De nuestro buen comportamiento durante el año dependía que Melchor, Gaspar y Baltasar, la noche del 5 de enero nos dejaran en el zapato al menos un regalo que a veces no pasaba de ser una moneda de cobre.

II

Desde principios de diciembre y hasta pasada la primera semana de enero, la rivalidad entre los dos bandos infantiles originaba cierta enemistad entre los adultos. De puerta a puerta, en los lavaderos, en el zaguán, las vecinas –olvidadas de su vieja amistad– a cada rato intercambiaban reclamaciones: A ver si le dices a tu hijo que no sea tan lépero: llamó a mi Sergio tarugo nada más porque le escribe a los Santos Reyes. No te preocupes tanto por mi niño y mejor fíjate en que tu Marcela no ande levantando falsos: se la pasa diciendo que no somos mexicanos porque mis hijos creen en Santa Claus.

Entre las dos camarillas, en los casos extremos, la venganza suprema consistía en arrebatarle la ilusión al contrincante revelándole toda la verdad: Pues para que te lo sepas, los Santos Reyes no traen juguetes. Son los papás quienes compran los regalos. Si no me lo crees, pregúntales a ellos y verás qué te dicen. Oír esa declaración provocaba llantos y equivalía a un hecho tan grave como perder la inocencia –quizá una de las primeras entre las muchas que van perdiéndose a lo largo de la vida.

III