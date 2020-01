La mandataria criticó el proceso abierto después de que en 2008 un grupo de campesinos fueran obligados a marchar semidesnudos en medio de agresiones físicas y arrodillarse para besar el suelo frente a la Casa de Libertad de Sucre.

Para Áñez se trata de un juicio impulsado por el gobierno de Morales, infundado, manipulado y tergiversado para alentar la división y los enfrentamientos. Añez estuvo acompañada por la ex alcaldesa de Sucre, Aydeé Nava, condenada a seis años de cárcel por violencia y racismo por estos hechos.

También fueron sentenciados a seis años de cárcel la ex gobernadora chuquisaqueña Savina Cuéllar, el ex rector Jaime Barrón, el ex concejal Fidel Herrera y el ex presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Jhon Cava.