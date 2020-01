Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 4 de enero de 2020, p. 26

A tres días de que entró en vigor la prohibición de dar bolsas de plástico en comercios capitalinos y de que se anunció una prórroga de 15 más para aplicar sanciones a quienes incumplan la medida, aún existe desconocimiento entre locatarios, expendedores y consumidores.

En un recorrido por dos mercados de la zona sur de la ciudad y tiendas de abarrotes y verduras, se corroboró que algunos dependientes ya recurren a los cucuruchos de papel, los cuales se usaban décadas atrás; otros están preparados con bolsas de tela, de malla, hechas de costal, de plástico reusable e incluso canastos.

Las de costal y plástico reusable se venden en 10 y 12 pesos.