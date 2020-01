Por ejemplo, a la queja y datos (del Ceneval) que muestran que ese examen discrimina a las mujeres, la CNDH responde con datos de la SEP que ocultan la magnitud del rechazo que sufren éstas cuando desean ingresar a las opciones más buscadas. (Ver Aboites, H. La medida de una nación: 595,597). Y da respuesta: no se actualizan violaciones a derechos humanos cometidas por parte de la SEP (Of. 30383:7). En otro momento se ofrecen a la CNDH ejemplos de los errores que hay en los exámenes (como preguntas sin respuesta o con varias respuestas correctas) que evidentemente ponen en duda la validez de la evaluación. E incluso un funcionario del Ceneval, involuntariamente, confirma en artículo la existencia de exámenes con errores. Respuesta CNDH: no habiendo actos de autoridad de las autoridades convocantes (al examen único), tampoco hay actos violatorios de los derechos humanos (Of. V2/4709: 11). ¿No es un acto de autoridad emitir una convocatoria, registrar aspirantes, establecer cobros, aplicar un examen, decidir a partir de los resultados a quiénes debe aceptar la UNAM, el IPN, el Conalep, o incluso decidir que alguien no puede continuar en el sistema educativo? ¿Y todo esto con la participación directa de funcionarios de diversas escuelas e instituciones nombrados por la SEP? La CNDH dejó así a cientos de miles de familias en total indefensión frente a decisiones injustas de autoridades. Pero afectó a la propia CNDH porque pervirtió su imagen de defensora, confirmó la percepción de que su lealtad está con las políticas del gobierno y no con las víctimas. Y que dependiendo de la política gubernamental esa sería su postura. En un momento atribuye a funcionarios concretos las violaciones al derecho a la educación (2014, Oaxaca); en otro, opta por no señalar a responsable alguno de una matanza por parte de fuerzas armadas del gobierno (Nochixtlán) y, más tarde, con el examen único, declarar que es imposible siquiera que haya violaciones y responsables.

Con todo esto, la CNDH hizo su contribución al vacío de Estado en un país con cientos de miles de mujeres en riesgo y otros más cientos de miles de jóvenes que todavía se enfrentan a una gran incertidumbre en seguridad, bienestar, educación y condición laboral. Ahora, a la comisión le toca construir espacios amplios de protección y certidumbre.

* Profesor-investigador UAM Xochimilco