Sin embargo, en las academias de guerra, los futuros generales, visualizan los golpes de Estado como una guerra contra el enemigo interno, momentos álgidos de gloria, entrega a la nación y defensa de los valores patrios. Convocados por las pluto-oligarquías, salvo excepciones, acuden prestos al genocidio. No hay país del continente cuya actuación no tenga efemérides luctuosas donde hayan masacrado al pueblo. El uso desproporcionado de la fuerza y la violencia es recurrente, emerge como respuesta a las luchas democráticas, a las revoluciones populares, socialistas y anticapitalistas. Frente a ellas, las clases dominantes, responden con golpes de Estado, represión y muerte. Hoy lo constatamos en el golpe de Estado en Bolivia. Mientras las revoluciones populares defienden la vida, producen dignidad, justicia social, fomentan la participación en los procesos de toma de decisiones, los golpes de Estado generan miseria, exclusión social, dolor, miedo y, claro, desigualdad. Esa es la historia. El resto una mentira para implantar el terrorismo de Estado, bajo tiranías de muerte.

Rubén Darío no deja pasar la oportunidad para dedicarle una oda en 1904. Su primera estrofa lo retrata: ¡Es con voz de la biblia o el verso de Walt Whitman, que habría de llegar hasta ti cazador! Primitivo y moderno, sencillo y complicado, con algo de Washington y cuatro de Nemrod. Eres Estados Unidos, eres futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza; eres culto, eres débil; te opones a Tolstoi. Y domando caballos, o asesinando tigres, eres Alejandro-Nabucodonosor (eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy). Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción; en donde pones la bala el porvenir pones. No ( ) .

En estas dos décadas del siglo XXI, Honduras, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Guatemala y Chile han emprendido un viaje a las cavernas, destruyendo todo vestigio de reformas al más viejo estilo patriarcal de poder. Defensa de la familia tradicional, el matrimonio eclesiástico, negación de la violencia de género, mantenimiento de leyes retrógradas en el aborto y criminalización de los derechos de igualdad, amén de un discurso bíblico apocalíptico. La batalla contra el hereje. Bajo estas circunstancias, sus golpes de Estado son un llamado de atención, sea en la modalidad que sea. No hay opciones para el establecimiento de un orden democrático. Cualquier proyecto es reprimido. No importa el costo social . Lo importante es mantener el poder político y la dirección del modelo económico.

Venezuela sometida a un estrangulamiento económico resiste golpes de Estado y Cuba, con el bloqueo de más de medio siglo, no ceja en el empeño de mantener viva la llama de la revolución y el proyecto de emancipación martiano.