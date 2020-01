Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 4 de enero de 2020, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que al país le llevará mucho tiempo ser autosuficiente en gas debido a que durante el periodo neoliberal se descuidó el sector energético.

El mandatario explicó que el incremento en la importación de este recurso se relaciona con la caída de la producción petrolera ocurrida en los últimos 14 años del periodo neoliberal, y aunque esta tendencia pudo revertirse en 2019, prevalecerán las compras en el exterior.

Criticó a quienes prometieron que la reforma al sector energético sería la solución de muchos de los problemas del país. Todavía estoy esperando disculpas de los que hablaban de que esa política era la que iba a salvarnos. Todavía no he leído nada que implique una autocrítica y que se ofrezca una disculpa al pueblo de México, es como si no hubiese pasado nada , señaló en conferencia de prensa.

En el periodo neoliberal, destacó, nunca hubo un plan para ser autosuficientes en gas, porque eso no es lo que les interesaba, sino dar contratos en favor de unas cuantas empresas.