Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 4 de enero de 2020, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en favor de la liberación de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, recluido en una prisión en Londres, y demandó que ya no se le torture.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario se refirió a diversos temas de carácter internacional, aunque optó por no emitir una posición respecto del ataque aéreo de Estados Unidos a Irán y la muerte el jueves del jefe militar en esa nación: No me meto en eso, no puedo opinar de eso . Argumentó que si bien la Constitución prevé que México opte por la defensa de los derechos humanos, también debe apegarse a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Sobre el caso Assange sí fijó una clara y amplia opinión, al considerar que no se puede dar la espalda a los dolores de la humanidad ni aplicar la política del avestruz de meter la cabeza en la arena.

La libertad del periodista, señaló, sería una buena señal en favor de los derechos humanos en todo el mundo: Sí expreso mi solidaridad y deseo que se le perdone y se le deje en libertad. No sé si él (Assange) ha reconocido que actuó en contra de normas y de un sistema político, pero en su momento estos cables mostraron cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria , aseveró.

Un reportero entregó al Presidente un ejemplar del libro México en WikiLeaks. WikiLeaks en La Jornada, el cual cita un reporte del jefe de Inteligencia de Estados Unidos sobre el supuesto financiamiento del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al movimiento lopezobradorista.