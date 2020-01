El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los gobernadores y directores de universidades públicas a optar por la austeridad y a eliminar los gastos extravagantes y superfluos. Al subrayar que la Tesorería de la Federación ha entregado los recursos a los estados en tiempo y forma, expresó: No se vale que nos echen la culpa, porque ya ahora (dicen de) todo que por austeridad no se hacen las cosas. No es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto .

Si tenemos el problema de la inseguridad y la violencia y no lo atendemos, pues se va a agravar o nos va a rebasar y se convierte en tragedia. Pero si está uno todo el tiempo atendiéndolo, puede uno hacerle frente , sostuvo.

El mandatario ponderó también la importancia de tener buena estrella: Yo tengo suerte y ojalá siempre tenga suerte .

Protección a pensiones

En otro tema, el Presidente aseguró que los ahorros de los trabajadores son sagrados y están protegidos ante cualquier crisis económica o financiera. Agregó que la Secretaría de Hacienda revisará el marco general de pensiones y jubilaciones para garantizar que éstas obtengan los mejores rendimientos.

Pidió a la gente que ayude a detectar irregularidades y casos de corrupción, en especial en el sector salud, donde este año –precisó– se destinarán entre 80 y 100 mil millones de pesos para comprar medicinas.

También subrayó que no se meterá en asuntos partidistas y electorales, al grado de que aseguró desconocer quién es el presidente del Tribunal Electoral. No obstante, mostró de nuevo su posición en favor de la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, aun cuando un primer intento en la Cámara de Diputados no prosperó. “Como decía Yogi Berra, como se dice en el beisbol: esto no se acaba hasta que se acaba. Todavía puede haber otras iniciativas en ese sentido”, sentenció.