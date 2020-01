La idea general de pintar mujeres, aclara, la traía desde Estados Unidos y cuando llegó a México se encontró con todo el movimiento feminista; ‘‘en particular veo a las mujeres indígenas que están saliendo y logran muchas cosas, es cuando digo: quiero pintar a estas mujeres, reconocerles su trabajo”.

Y el proyecto giró, para enfocarse en la mujer indígena, y dos de sus riquezas culturales: su lengua y sus diseños textiles. ‘‘Primero se trataba de pintar mujeres indígenas. Pero después ante la pérdida de la lengua, y las indígenas sobresaliendo mucho, me dije: ‘me voy a enfocar mejor al ámbito indígena”.

Además de las creadoras que articulan Mujeres y lenguas que abren camino, Reyes Chávez ha decidido pintar a otras mujeres que desarrollan un trabajo relevante en la vida social y comunitaria del país: activistas de derechos humanos, feministas y profesoras. De Zacatecas, Reyes Chávez eligió a Mara Muñoz Galván, defensora de los derechos de la mujer.

A cada una de las 13 mujeres indígenas que retrata, añade, ‘‘le preguntaba por el textil específico de su pueblo, sus colores favoritos, cosas personales para jugar con todos esos elementos y lograr una buena composición’’.

A una de las mujeres que pintó, también oaxaqueña, le preguntó: ‘‘¿Tú eres mixteca? Yo no soy mixteca, yo soy na-sávi”, le respondió. Lo mismo le ocurrió con una tepehuana de Durango, ‘‘quien me reclamó: ‘soy otham, no tepehuana’”.

Con apoyo de Julieta Medina, directora del Museo Zacatecano de Arte Huichol, la exposición Mujeres y lenguas que abren camino concluirá en febrero.