oner fin a la violencia contra las mujeres y niñas se ha convertido en una movilización mundial, sobre todo de mujeres jóvenes nacidas durante este siglo.

Después de 100 años del comienzo de los feminismos, cuyas reivindicaciones se orientaban hacia el acceso a la educación, al empleo, al voto y a la participación política de las mujeres, hoy el reclamo mundial es detener las formas de violencia machista contra ellas en el ámbito social y especialmente como responsabilidad de Estado. No es un tema nuevo, pero ahí estaba, no es un problema reciente, pero no se visibilizaba tan contundentemente como hoy: marchas, movilizaciones, protestas pacíficas y no pacíficas, denuncias y reclamos que han colocado el asunto no sólo en las redes sociales, sino también en las conversaciones cotidianas de ámbitos laborales, familiares, escolares y sociales.

Si el siglo XX cambió la vida de las mujeres, al abrirles acceso a estudios superiores, a participación económica y política, especialmente en las naciones ricas y entre las clases medias y altas de los demás, hoy se reconoce que la violencia hacia las mujeres no ha disminuido en ninguno de los sectores.

La exigencia actual es detener todas las formas de violencia, desde la agresión verbal hasta el feminicidio, y pasando por la violación. Más allá de sus reconocimientos, de retóricas y de leyes bien armadas, el reclamo es para actuar, para realizar acciones efectivas y pararla, en los hechos.

La más grave de las violencias, el feminicidio es un fenómeno difícil de comprender, toda vez que los agresores son hombres, en su mayoría parejas o familiares. Según la ONU, cada día un promedio de 140 mujeres alrededor del mundo mueren a manos de su pareja o de un integrante de su familia: el hogar es el lugar más probable donde las mujeres pueden ser asesinadas. Ochenta por ciento de las víctimas de homicidios perpetrados por la pareja o compañero íntimo son mujeres.

La prevención y atención de las mujeres que viven situaciones de violencia es una tarea de alta prioridad en el gobierno actual de la Ciudad de México. A modo de rendición de cuentas del año, refiero aquí algunas acciones que viene realizando la Secretaría de las Mujeres.

Desde marzo se incorporaron Abogadas de las Mujeres en 79 agencias del Ministerio Público, donde se han ofrecido 45 mil 938 asesorías y se han iniciado 9 mil 570 carpetas de investigación; de éstas, 5 mil 673 se abrieron por violencia familiar; en segundo lugar, por abuso sexual, con mil 94; 795 carpetas de investigación por amenazas y por violación las abogadas han levantado 465.