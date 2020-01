Al Senado, detalló, le corresponde legislar y la parte reglamentaria la hará el gobierno federal a través de la Cofepris, que hasta el momento no lo ha hecho, ya que la intención es esperar a que se apruebe esa nueva ley general.

El Senado reiniciará la próxima semana trabajos para concluir la nue-va Ley General para Regular la Ca-nnabis, ya que el plazo que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vence el 30 de abril y son muchos los puntos en que aún no hay acuerdo en torno a esa norma que establecerá el marco jurídico para el consumo de mariguana, no sólo con fines recreativos, sino también medicinales y científicos.

El proyecto de dictamen establece que previo a un registro de consumidores, cada ciudadano –mayor de edad– puede tener cuatro plantas de cannabis en su casa, pero el límite son 20, si hubiera cinco habitantes en la misma. Entonces, las organizaciones civiles dicen que eso no sirve ni para el arranque . Se habla de aumentar la posesión de la droga, pero no se habla de dónde se va a comprar, precisó.

Asimismo, detalló, en la propuesta de ley se establece que habrá licencias para la compra de cannabis, pero quien la cultiva o consigue no la puede procesar y quien tenga permiso para esto último, no la podrá vender. Esta falta de integración vertical también se está criticando mucho, al igual que el testado, necesario para verificar la calidad de las plantas. Habrá muchos productores en el campo que no van a poder cumplir con ello .

El senador Mancera consideró que se deben evitar prácticas monopólicas de las grandes empresas farmacéuticas, pero también se requerirá mucha claridad para defi-nir quiénes y qué laboratorios serán los que harán los medicamentos a base de cannabis, porque de lo contrario puede ocurrir que cualquiera los quiera producir y el producto no tenga calidad.

Hay que ser claros en eso, porque si no, te empiezan a vender, como ahora en el Metro, el famoso mariguanol, que ni fu ni fa, ni siquiera sabes qué calidad o qué procesamiento tiene, pero ya están vendiendo cápsulas, aquí incluso, en el Senado trajeron ungüentos”.

Aunque ya se escuchó a diversos actores en parlamento abierto, a su juicio valdría la pena que se escucharan otras voces, dada la importancia y complejidad de la reforma.