Asimismo, cuestionó la postura zapatista: “Estaba yo leyendo que ‘Si se meten con nuestras tierras, estamos dispuestos a dar hasta nuestras vidas’. No es real eso, no se apega a la realidad, no vamos a afectar a nadie, menos a las comunidades indígenas. Es mucha propaganda, mucha carga ideológica, pero no somos así, o sea, no le vamos a quitar la tierra a nadie. Al contrario, estamos ayudando”.

Aseguró no tener ningún problema de conciencia, al contrario, puedo decir que llevo más de 40 años trabajando por los pobres y los indígenas . Subrayó que no pretende afectar a las comunidades, sino que las apoya con programas como Sembrando Vida.

Si yo no soy Salinas , expresó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador extrañado ante la oposición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a su proyecto del Tren Maya y, sobre todo, ante la manifestación de que amenazaba la vida de los indígenas, por quienes ha trabajado, dijo, mucho antes de convertirse en presidente, desde hace más de 40 años .

Recordó que recientemente acudió a Guadalupe Tepeyac, una comunidad zapatista donde se registró un trato respetuoso, por eso me extrañó eso de que vamos a defender con nuestra vida. O sea, si yo no soy Salinas, pero son libres de plantear lo que sea .

Señaló que podría haber acercamientos con la organización por conducto del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero en el fondo la diferencia es de concepciones ideológicas .

–¿Estaría descartado enviar un interlocutor con el EZLN?

–No, pero lo puede llevar a cabo el Instituto de Pueblos Indígenas y estamos dispuestos a hablar con todos, con quien nos busque o quiera tener información. No tenemos enemigos, menos a los indígenas, tenemos adversarios. Esto tiene que ver, en el mejor de los casos, con una concepción ideológica o con una diferencia en el terreno de las ideas. Pero no son nuestros enemigos, si acaso nuestros adversarios, y eso los ideólogos, no los indígenas.