El jefe del Ejecutivo federal dijo que para México el derecho de asilo es un asunto de principios, por eso anticipó que no se va a entregar a las personas que están en la representación diplomática mexicana, porque con ello se acabaría el derecho al asilo, que para México es sagrado .

La instrucción que tienen es que se haga valer el derecho de asilo. No podemos flaquear en darle protección a perseguidos políticos que recibieron en nuestra embajada un asilo.

Enfatizó que las órdenes de aprehensión en contra de los ex funcionarios del gobierno de Evo Morales se emitieron con posterioridad al asilo otorgado por las autoridades mexicanas.

El mandatario subarayó que México no va a caer en ninguna provocación, sino que sólo se defenderán los principios de política exterior mexicana.

En otro orden, declinó opinar sobre el informe de abusos contra menores emitido por los Legionarios de Cristo, porque si bien todos tienen derecho a expresarse, no conviene que el presidente de México trate estos asuntos. Pienso que corresponde a la sociedad, a los medios de comunicación. En el caso de que se denuncie un delito, entonces sí nosotros podríamos actuar .

En este contexto, celebró la disculpa ofrecida por el papa Francisco tras el incidente ocurrido el fin de año con una mujer durante un trayecto a pie que realizó en el Vaticano. “Es que somos seres humanos todos, que nadie diga ‘Yo no he perdido la calma o he abandonado la cordura’”.