Viernes 3 de enero de 2020, p. 4

La ministra de Exteriores interina de Bolivia, Karen Longaric, informó este jueves que espera reunirse en un país neutral con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon, para tratar la situación de los asilados bolivianos en la embajada de México en La Paz y lograr una solución razonable .

“Confío en que vamos a llegar a una solución sobre ese tema y para ese efecto hay la intención de una reunión entre ministros de Exteriores; esperemos, no me quiero anticipar (...) cuando hay la posibilidad de conversar y dar una solución razonable a este tema. (…) No se ha determinado fecha, estamos viendo cuándo es la propicia y eso obviamente será en acuerdo con el ministro de México”, informó el diario La Razón.

En tanto, la vigilia de presuntos vecinos de La Rinconada –el fraccionamiento del sur de la capital boliviana en torno a la residencia de la embajada de México– cumplió ayer seis días en demanda de que se entreguen los ex funcionarios que reciben protección diplomática.

Al ser entrevistados por el programa La revista al despertar, de Unitel Tv, insistieron en su demanda de que se entregue el grupo de exfuncionarios del depuesto gobierno de Evo Morales, en particular Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia.