n estos días en que aún no vuelve del todo el trajín laboral, y la quietud, así como los cambios de ciclo aún nos rondan, es posible repasar uno de los álbumes más destacados de 2019, sobre todo por su fuerza emocional: el Ghosteen del maestro australiano de la oscuridad dolorosa, Nick Cave.

Si bien desde los años 90, al lado de sus Bad Seeds había estado casi alternando un álbum ruidoso con uno tranquilo, después del divertido y distorsionado Dig, Lazarus, Dig!!! (2008), el poeta de la noche en ruinas se instaló en la melancolía: primero a través del extraordinario Push the Sky Away (2013), un álbum lleno de amor cuya portada blanca en la que mira a su mujer desnuda, retrata un momento de brillo tanto espiritual como musical; después, tras la muerte de su hijo Arthur, de 15 años de edad, en 2015 (cayó de un risco), retrató tan profundo dolor en el también hermoso pero sombrío Skeleton Tree (2016), prácticamente una oración sonora desde la penumbra del alma, cuya oscuridad es reflejada en su portada negra total, con tan sólo unas pequeñas letras cual de antigua computadora. Y como lo puede saber quien ha perdido a un hijo, no es una herida con la que se pueda seguir viviendo igual que antes. De modo que en este reciente plato, el tema de la muerte sigue siendo el eje, pero esta vez desde un lugar en el cual se busca algo de luz, se invocan presencias, se intenta dar alivio. Se trata de un disco de dos partes: la primera son los hijos, la segunda los padres, según refirió él mismo al presentarlo.

Imágenes tristes, aun más recitadas que cantadas que en el disco pasado, poderosas, estremecedoras, buscando ser un puente de fortaleza que, llenas de amor, impidan sucumbir al pantano del dolor. Musicalmente es muy parecido a Skeleton…: escasas percusiones, texturas ambient fantasmales, como el título del álbum indica, generadas por teclados sostenidos; pianos lánguidos, coros cual de ángeles detrás, guitarras no rasgadas sino arrastradas a lo largo de amplios compases. Aquí no hallarán rocanrol ni la fiereza de su proyecto alterno Grinderman. Aquí sigue habiendo luto, neblina y evocaciones espirituales en busca de la salvación. Eso sí: todo ello cargado de una honestidad y elocuencia brutales, como sólo Cave es capaz. Si bien después de la mitad tiende a ser repetitivo sónicamente, y no alcanza la belleza de los dos previos (si no se está en el ánimo adecuado, puede cansar), líricamente sigue siendo el testimonio de uno de los más brillantes cantautores pop contemporáneos de habla inglesa.