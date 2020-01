V

íctor Manuel Toledo (VMT), secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), rompió el silencio que guardaba respecto a las relaciones entre la 4T y el cambio climático, señalando:

“¿Cuál deberá ser la política del gobierno de la 4T frente al cambio climático? ...La transición energética de fuentes fósiles (petróleo, gas, carbón y uranio) a fuentes solares (hidroelectricidad, biomasa, viento, geotermia, sol, etcétera), que es obligatoria para superar la crisis climática, adquiere particularidades en el caso de México. El arribo de un gobierno antineoliberal ha supuesto la recuperación de la soberanía energética en su modalidad mineral, pues los gobiernos anteriores activaron un proceso de privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad que había que desmontar y remontar. La enorme dependencia del país de la importación de gasolinas y gas, lo vuelven altamente vulnerable. Por ello se ha dado prioridad a la recuperación y reactivación del último tramo con energías minerales bajo control estatal.”

Comento las frases marcadas en cursivas a sabiendas que VMT ofreció analizar en próximas entregas las rutas disponibles para luchar contra el cambio climático. Primero, ubicar la energía nuclear junto a las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero (GEI) es incorrecto, pues lo que urge hacer es disminuir dichas emisiones. La opción nuclear no debe descartarse tan a la ligera. Segundo, la soberanía energética no puede justificar continuar contribuyendo a la destrucción de la vida en el planeta. La frase el último tramo parece querer transmitir que hay una especie de acuerdo entre VMT y AMLO-Nahle; como si dijeran los tres: es el último tramo y después ya no aumentaremos más nuestra capacidad destructiva de la vida. No me parece que AMLO ni Nahle estén convencidos de ello y, además, puede ser demasiado tarde. VMT deja sin responder, entre otras, la frase del PNUMA que cité en la entrega del 27 de diciembre: Los planes del presidente López Obrador para el sector energético incluyen la modernización de plantas gasoeléctricas y carboeléctricas previamente destinas al cierre, y la construcción de una carboeléctrica de 700MW . ¿Por qué no mejor construir campos eólicos y de celdas fotovoltaicas de la propia CFE? ¿Es en el fondo un problema de escasez de recursos, porque es más barato rehabilitar que construir? No es culpa, obviamente, de VMT que AMLO sea tan insistente en no cobrar impuestos a los ricos al mismo nivel que lo hacen casi todos los países del mundo. VMT se refiere al ‘litio’. ¿Por qué no crear Litiomex en vez de dejar que las mineras extranjeras se apoderen de este estratégico recurso? ¿Por qué no asociarse con la Fundación Gates para construir varias plantas nucleares seguras de uranio empobrecido que ésta desarrolló en un esfuerzo de muchos años? ¿Por qué no estimular la generación descentralizada de energía sustentable (celdas solares, calentamiento solar de agua, para el propio consumo, apoyándose en una política fiscal que premie a quien lo haga? ¿Por qué no aplicar tasa cero al IVA y eliminar el ISAN a todos los autos híbridos y eléctricos, como lo propuso la diputada Araceli Damián en 2014)?