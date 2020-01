C

uando militaba en la oposición, López Obrador acuñó una frase que sacó chispas: la banda está en Los Pinos . Se refería a que la ex residencia oficial era la madriguera desde donde operaba la narcomafia del poder. Obviamente, la chayocracia le echaba montón.Ayer volvió al tema en su primera mañanera de 2020. Dijo que el Chapo Guzmán tenía un representante en el gobierno, Genaro García Luna, aprehendido por autoridades de Estados Unidos y sujeto a proceso por delitos relacionados con narcotráfico. Recordó López Obrador que estuvo al servicio de Peña Nieto, de Fox y Calderón, de Salinas de Gortari, inclusive. Fue con Calderón con quien escaló a un cargo en el gabinete, como secretario de Seguridad. Está apresado, pero deberán comprobarse los cargos, matizó el presidente. No citó el dato, pero el Chapo Guzmán se fugó de la cárcel en los primeros días del gobierno de Fox, permaneció libre y no fue aprehendido y extarditado a Estados Unidos hasta el sexenio de Peña Nieto. En otras palabras, fue en la docena trágica del panismo cuando el cártel de Sinaloa consolidó su poder. Coinciden las fechas con la designación de García Luna, primero como director de la AFI y luego como miembro del gabinete calderonista, con derecho de picaporte. Lo dicho: la banda estaba en Los Pinos.

Infonavit y el salario mínimo

Aunque ya lo había aclarado el El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con suficiente anterioridad, al entrar en vigor el aumento al salario mínimo renació en muchas personas una inquietud: ¿subirá el pago de la hipoteca? De acuerdo al instituto, el incremento salarial de 20 por ciento para 2020 anunciado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de 102 a 126 pesos diarios, no afectará a los acreditados del Infonavit. Para los trabajadores que ya tienen un crédito, el incremento al salario mínimo no representará una mayor carga financiera, ya que la Ley del Infonavit, en su artículo 44, establece que los financiamientos que fueron originados en veces salario mínimo (VSM) se actualizan cada año con un tope, el cual está definido para 2020 por el crecimiento de la inflación, que se espera sea de alrededor de 3 por ciento. De esta forma, mientras el salario mínimo subió 20 por ciento, el saldo del crédito sólo incrementará 3 por ciento, casi siete veces menos. Además, el aumento salarial es una buena noticia para los trabajadores que no han ejercido su derecho a un financiamiento porque se genera una mayor contribución por parte de sus patrones a las subcuentas de vivienda, lo que aumenta sus saldos ahorrados y les permite acceder más rápido a un crédito. Queda la duda suficientemente aclarada.