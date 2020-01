Propone instituir premio al paisano

ienso que sería de elemental justicia que de idéntica manera a como se entregan anualmente premios al mejor deportista, al mejor artista, etcétera, pudiera instituirse el premio al paisano, quien, con sus remesas mensuales de dólares para sus familiares, colabora grandemente a la economía nacional. Creo sin temor a equivocarme que tal homenaje sería mejor reconocimiento que el programa establecido para recibirlos cuando visitan esta su tierra, en la que hasta el momento sólo encuentran malos tratos e inseguridad. Su trabajo y constancia demostradas lo merecen.

Benjamín Cortés Valadez

Acerca de manotazo del Papa a mujer

A un hombre de 83 años le agarran el brazo causándole un dolor obvio y, como la persona no lo suelta, le da dos palmadas en la mano, por lo que luego se disculpa. Esta no debería ser una historia mundial presentada en la mayoría de las noticias de televisión y en los periódicos diarios, aunque como él es el Papa y él es un líder y un modelo a seguir para tanta gente, la acción adquiere un nuevo significado.

El mensaje reforzado por el Papa más tarde es que no debes golpear a las mujeres, aunque en realidad no deberías golpear a nadie, incluso en defensa propia, si se puede evitar. Un par de palmadas en la mano no causarán demasiado daño, pero vemos tanta violencia en el mundo que cada bofetada y peor nos disminuye como humanos.

No debería haber violencia en ningún lado y estoy seguro de que este es el tema de muchas oraciones, aunque creo que la intervención divina puede ser necesaria, ya que nadie en este planeta parece tener una solución. Oremos por un mundo mejor pero, lo que es más importante, pongámoslo en acción personal, incluso en nuestras pequeñas vidas cotidianas.

Dennis Fitzgerald

Sugiere nombre para refinería en Dos Bocas

El mérito de haber aplicado una política nacionalista y patriótica fue sin duda la de un gran presidente, el general Lázaro Cárdenas del Río, sobre todo en la decisión histórica de haber rescatado para beneficio del pueblo y la nación la industria petrolera, gracias al apoyo del pueblo y principalmente del movimiento obrero unificado y organizado en una gran Confederación de Trabajadores de México, la CTM de aquel entonces, dirigida por el maestro Vicente Lombardo Toledano. La nacionalización y la expropiación de la industria petrolera (18 de marzo de 1938) y más tarde la eléctrica, fueron claves para el desarrollo económico nacional. Debido a ello, el nombre de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, debe ser el del maestro Vicente Lombardo Toledano. Sin duda alguna hubo muchos interlocutores que con sus razonamientos y contribuciones también influyeron en la decisión tomada por el presidente de la República.

Dos tareas de la gran importancia se dieron a la vez, debido a la organización y aplicación certera de la táctica y estrategia de los generadores de la riqueza: los trabajadores de la pujante industria petrolera que estaba en manos de las trasnacionales y el reparto agrario y el agua a los campesinos para la producción en el campo.