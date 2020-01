Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 3 de enero de 2020, p. 5

Cuernavaca, Mor., Familiares de Emiliano Zapata y campesinos de la zona oriente de la entidad anunciaron que en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 6 de enero, le exigirán que el cuadro La Revolución, de Fabián Cháirez, que representa el rostro del revolucionario con el cuerpo de una mujer, desnudo sobre un caballo, sea retirado de la exposición Emiliano: Zapata después de Zapata montada en el Museo del Palacio de Bellas Artes.

Encabezados por el nieto del general, Jorge Zapata González, los inconformes ofrecieron ayer una rueda de prensa para demandar al gobierno federal y la Secretaría de Cultura que sean coherentes con el año que acaba de terminar, al que llamaron ‘‘Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”; por eso deberían retirar ese cuadro de la muestra.

‘‘El rechazo a esa pintura es de la familia y del pueblo; es generalizado, pues para nosotros no es posible que siga en esa exposición y mientras no la quiten no respondemos de las protestas y desmanes que haya el 6 de enero cuando según vendrá Andrés Manuel López Obrador, porque para nosotros es una burla que el Presidente venga, cuando en la Ciudad de México, en un recinto tan importante de las artes, se exhibe a Zapata afeminado”, sostuvo el nieto del Caudillo del Sur.