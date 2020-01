▲ Toni Morrison (1931-2019) en la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, en enero de 1993. Foto Ap

‘‘Me han dicho que hay dos respuestas humanas a la percepción del caos: nomenclatura y violencia. Cuando el caos es simplemente lo desconocido, la denominación se puede lograr sin esfuerzo: una nueva especie, estrella, fórmula, ecuación, pronóstico. También hay mapeo, cartografía o diseño de nombres propios para geografía, paisaje o población sin nombre o despojado de nombres.

‘‘Cuando el caos se resiste, ya sea al reformarse o al rebelarse contra el orden impuesto, se entiende que la violencia es la respuesta más frecuente y la más racional cuando se enfrenta a lo desconocido, lo catastrófico, lo salvaje, lo desenfrenado o lo incorregible.

‘‘Las respuestas racionales pueden ser censura; encarcelamiento en campos de detención, prisiones o muerte, solos o en guerra. Sin embargo, hay una tercera respuesta al caos, de la que no he oído hablar, la quietud. Tal quietud puede ser pasividad y estupefacción; Puede ser miedo paralítico. Pero también puede ser arte.”

Brillante carrera de más de seis décadas

Morrison escribió 11 novelas, muchas de ellas sobre cómo era la vida de los estadunidenses negros, en una brillante carrera literaria cargada de premios que se extendió durante más de seis décadas.

En México la mayoría de sus obras pueden ser adquiridas en español en sellos de Penguin Random House Grupo Editorial, algunas sólo en formato digital. En Lumen están editadas las novelas Una bendición (A mercy, 2008) y Volver (Home, 2012), así como el libro de ensayos El origen de los otros (The origin of others, 2017). En tanto, DeBolsillo ha publicado las novelas Ojos azules (The bluest eyes, 1970), Sula (1973), La canción de Salomón (Song of Solomon, 1977), La isla de los caballeros (Tar Baby, 1981), Beloved (1987), Paraíso (Paradise, 1997) y Amor (Love, 2003).

The Source of Self-Regard (La fuente de la autoestima) ‘‘es unaadición luminosa y esencial a la obra de la talentosa autora”, finaliza la reseña de Penguin Random House.

Toni Morrison murió el 5 de agosto del año pasado tras una breve enfermedad en el Centro Médico Montefiore, en Nueva York, acompañada de sus seres queridos. Tenía 88 años.