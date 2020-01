Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Jueves 2 de enero de 2020, p. 31

EL DERECHO A LA RISA POLÍTICA. Cada sexenio hay desencuentros entre políticos y usuarios de la comedia. Ya sea un cartonista (Rius), un comunicador (Brozo) o un standupero (Costeño), ni se diga actores (Suárez) y carperos (Palillo). Desde hace siglos, en México el humor choca a los poderosos por la crítica implícita. El sexenio pasado la burla grosera y abrumadora se extendió a los familiares del presidente.

Ahora se pretende denostar a quien se burla del Presidente. Los peculiares mecanismos de las redes sociales y la posibilidad de manejarlas con recursos y usuarios expertos, facilita el linchamiento mediático. Llama la atención no la burla en sí, sino el fanatismo de los defensores; como si el Presidente se afectara por esas bromas; que, además, él mismo hace a otros políticos ( El Comandante Borolas , etc.). También, los usuarios de esas redes insultaron a las hijas de otros presidentes, pero exigen respeto para el hijo menor del actual. Los millones de usuarios no logran uniformar sus manifestaciones. El riesgo de la intransigencia es su cercanía con la censura y el ataque directo. Como si necesitáramos más violencia.

