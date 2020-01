C

uando uno se entera de que alguno de los proyectos personales que ha empezado en una servilleta –típico– y no ha podido ver realizados en la práctica está de alguna manera plasmado en una iniciativa oficial, se dice a sí mismo que no andaba tan extraviado.

Y eso me ha ocurrido con la noticia de que el Fondo de Cultura Económica (FCE) sacará sus libros para ofrecerlos al público lector mediante unas motolibrerías que recorrerán la Ciudad de México. Pienso cómo planea hacerle Paco Ignacio Taibo II (él, que desde la sociedad civil ha impulsado, al lado de Paloma, su esposa, múltiples vías para promover la lectura) con la finalidad de que las librerías móviles lleguen a todo el país, pues de eso se trataría, supongo.

El proyecto del FCE me vuelve a la servilleta y a los primeros pasos (frustrados). En mi caso le puse un título: Lo leído ya nadie te lo quita . Por antecedente tenía, claro, la empresa cultural de José Vasconcelos (que permitía-promovía, oh guardianas conciencias de la propiedad privada, el robo de libros) desde la SEP; una librería, La Lectura, tan fugaz como ambidextra –libros nuevos y leídos–, que iniciamos en la Oficina de Información y Difusión del Movimiento Obrero AC, allá cuando Paco Ignacio II andaba en el mismo tema; las ediciones populares de empresas privadas, partidarias y oficiales, extranjeras y nacionales (en un artículo como éste mencionar algunas no dejaría de ser injusto por la importancia que todas ellas tuvieron para varias generaciones de lectores); otra querida vivencia: la lectura en nuestras hemerotecas de antes –las peluquerías– convertidas ahora en frívolas estéticas; un sello editorial –Empresas Culturales–, casi clandestino, y una visita a principios de la década de los 80 a la Biblioteca Teófilo Borunda, de la ciudad de Chihuahua.

Como pocos lugares del mundo, en la Ciudad de México la venta de libros es proteica y promotora de la lectura a precios muy bajos: los vendedores ambulantes en el transporte colectivo, los que ponen aquí y allá, sobre el piso, sus tenderetes de libros, aquellos que tienen sus puestos en mercados al aire libre, en anticuarios, ferias alternativas –populares– del libro, los numerosos puestos de periódicos y revistas donde también se venden libros y otros lugares parecidos.