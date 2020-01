Las familias desplazadas de Chichihualco cobraron notoriedad por el plantón de 40 días que realizaron en la entrada del Palacio Nacional. Después de varias reuniones con autoridades de la Secretaria de Gobernación se acordó el retorno temporal a la cabecera municipal de Leonardo Bravo. Su estancia ha enfrentado múltiples obstáculos, no sólo por la falta de apoyo para la compra de la canasta básica y renta de viviendas, sino por la estigmatización que sufren, por parte de diversos funcionarios del estado, quienes señalan que pertenecen al crimen organizado.

El plan para el retorno de las familias ha fracasado. Se ha postergado dos veces, y no se vislumbra la posibilidad de regresar, ante las incursiones armadas. Las balaceras al amanecer que infunden miedo a los desplazados, no sólo porque les han informado de que algunas de sus viviendas ya están ocupadas, sino porque varias fueron quemadas. A pesar de tantas adversidades y de los signos ominosos de la violencia que cada mañana anuncian la muerte, las familias campesinas se aferran a su terruño, pelean por el derecho a retornar a sus hogares, a trabajar en sus parcelas y a rencontrarse con sus familiares dispersos.

En muchas comunidades serranas están lejos de alcanzar la paz. No hay posibilidad de que los actores armados se replieguen, al contrario éstos proliferan.

El 28 de diciembre, al filo de las tres de la tarde, subió un convoy con elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Unidad de Fuerzas Especiales de la policía del estado, a la comunidad de El Naranjo. Su presencia ostentosa generó expectativas entre las familias desplazadas. Creyeron que su llegada sería para establecerse en los tres puntos estratégicos acordados con el gobierno federal. Todo quedó trunco porque sólo subieron para replegar a los armados.

Esto generó fricciones entre los desplazados y los mandos de la policía del estado. Pedían que no se retiraran, porque su presencia efímera, sólo alentaría la confrontación; era como picar un avispero. No hubo entendimiento, usaron las armas para amedrentar a la población. No sólo agredieron algunas personas mayores, también a compañeras defensoras de derechos humanos y a periodistas. El director del Centro Morelos, Manuel Olivares, por abanderar los reclamos de las personas desplazadas, fue retenido y despojado de su celular, equipo de cómputo y documentos relacionados con el caso. La defensora Teodomira Rosales fue sometida a golpes y encañonada por una mujer policía. Se abalanzaron contra los periodistas para impedir que registraran sus fechorías.

La lucha de familias desplazadas se tornó más peligrosa porque saben que los delincuentes seguirán incursionando en sus comunidades. El peligro es mayor porque las autoridades han sido incapaces de contener la violencia y garantizar un retorno seguro. En tanto, la llegada del nuevo año fue recibida con metralla en los cerros. Es un mal augurio.

* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan